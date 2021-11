VfL will in Europa überwintern - Schwere Aufgabe in Sevilla

Für den VfL Wolfsburg ist international alles möglich. Die Champions League, die Europa League oder ganz raus. Die Niedersachsen haben es selbst in der Hand. Die Aufgabe in Sevilla hat es in sich.

23. November 2021 - 07:15 Uhr | dpa

Vor dem Abflug nach Sevilla war Corona wieder ein Thema: Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt (l) steht mit seinem Team zusammen. © Swen Pförtner/dpa