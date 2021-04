VfB-Heimspiel gegen Augsburg auf Freitag vorverlegt

Der VfB Stuttgart bestreitet sein Heimspiel des 32. Spieltags gegen den FC Augsburg schon am Freitag, den 7. Mai (20.30 Uhr), und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Weil für den Liva-Rivalen Hertha BSC nach dessen Corona-Pause noch die Nachholspiele im Kalender der Fußball-Bundesliga untergebracht werden mussten, betraf dies auch den Spielplan der Augsburger. Sie müssen damit diese Woche und in 14 Tagen erneut an einem Freitagabend spielen, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten.

22. April 2021 - 16:01 Uhr | dpa

