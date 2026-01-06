AZ-Plus

Vertragsklausel: Leihspieler Diop muss Nürnberg verlassen

Eigentlich plant der 1. FC Nürnberg die ganze Saison mit Leihspieler Diop. Nun aber macht dessen Stammverein den Franken einen Strich durch die Rechnung. Ein FCN-Boss erklärt das Warum.
Muss den 1. FC Nürnberg nach nur einem halben Jahr wieder verlassen: Leihspieler Demba Diop (links). (Archivbild)
Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg muss Leihspieler Demba Diop nach nur einem halben Jahr wieder verabschieden. Der Mittelfeldspieler wird von Racing Straßburg zurückgeholt und verabschiedete sich bereits aus dem Trainingslager des fränkischen Fußball-Zweitligisten in Herzogenaurach. Der 22-Jährige war im Sommer für eigentlich ein Jahr ausgeliehen worden. Nun aber zogen die Franzosen eine Vertragsklausel und holten den Senegalesen, der zehnmal für den FCN aufgelaufen war, zurück.

"Wir bedauern die Entscheidung von Straßburg sehr, da wir die Leihe mit Demba gerne fortgesetzt hätten", sagte "Club"-Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Er erinnerte daran, dass man Diop nach einer Knöchelblessur im Herbst etwas geschont habe, um keine schwerere Verletzung zu riskieren. "Dadurch ist er natürlich auf weniger Spielzeit gekommen. Das Vorgehen hat jedoch am Ende dazu geführt, dass die Eigentümer des Vereins mit der Einsatzzeit nicht zufrieden waren und somit die Entscheidung getroffen haben."

