Valentini bleibt Kapitän des 1. FC Nürnberg

Enrico Valentini bleibt Kapitän des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der Verteidiger wurde am Donnerstag vom Team in einer Wahl im Amt bestätigt. Damit behält er die von ihm selbst als "ehrenhaft" bezeichnete Binde. Wie der Verein mitteilte, wurde auch der neue Mannschaftsrat gewählt. Neben Valentini gehören diesem künftig Christian Mathenia, Johannes Geis sowie die Neuzugänge Christopher Schindler und Florian Hübner an.

15. Juli 2021 - 13:59 Uhr | dpa

Enrico Valentini. © Daniel Karmann/dpa

