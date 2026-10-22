USA Gastgeber der ersten Klub-WM der Fußballerinnen

19 Teams aus sechs Kontinentalverbänden, darunter Arsenal und der FC Barcelona: Die erste Klub-WM der Fußballerinnen nimmt Form an. Auch der FC Bayern hat Chancen auf einen Startplatz.

Abflug: Esmee Brugts (r) und der FC Barcelona sind für die Club-WM in den USA bereits qualifiziert. (Archivbild)

Miami

Die offiziell erste Klub-Weltmeisterschaft der Fußballerinnen findet vom 5. bis 30. Januar 2028 in den USA statt. Teilnehmen werden 19 Teams aus allen sechs Kontinentalverbänden, wie der Weltverband FIFA mitteilte. Um sich für die Club-WM zu qualifizieren, ist das Abschneiden im höchsten kontinentalen Wettbewerb in den vorherigen vier Jahren entscheidend. Für europäische Clubs sind somit die Leistungen in der Champions League ausschlaggebend.

Automatisch gesetzt sind die Königsklassen-Gewinner der Jahre 2024 bis 2027, aus Europa also der FC Arsenal (2025) und der FC Barcelona (2024, 2026).

Sechs Plätze für Clubs aus Europa – FC Bayern darf hoffen

Insgesamt vergibt die FIFA sechs Plätze an Clubs aus Europa. Auch ohne den angestrebten Champions-League-Titel dürfte der FC Bayern - je nach Abschneiden - demnach auf eine Teilnahme an der Club-WM hoffen. In diesem Jahr hatten die Münchnerinnen das Halbfinale erreicht. 2025 waren sie im Viertelfinale gescheitert, 2024 allerdings schon in der Vorrunde.

Wie Arsenal und Barça sind Gotham FC (USA) mit der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger, Club América Femenil (Mexiko), Naegohyang Women's FC (Nordkorea), SC Corinthians aus São Paulo (Brasilien) und Wuhan Jiangda WFC (China) bereits für die Club-WM qualifiziert.

Unabhängig von der Club-WM wird im kommenden Januar erneut der FIFA-Meisterpokal der Frauen vergeben. Um den Titel spielen die sechs amtierenden Kontinentalmeister, Favorit ist der FC Barcelona. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden am 31. Januar in Miami statt. Bei der Premiere in diesem Jahr hatte der FC Arsenal triumphiert.