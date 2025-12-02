Union und Baumgart vom "Genickschlag" zum Bayern-"Highlight"

Nach dem bitteren Rückschlag gegen Heidenheim will Union Berlin jetzt im Pokal gegen die Bayern überraschen. Wie Trainer Baumgart sein Team auf das "Highlight" einstimmt.

Auf die Last-Minute-Pleite gegen Heidenheim soll beim 1. FC Union Berlin die Pokal-Sensation gegen den FC Bayern München folgen. "Wir haben einen Genickschlag hinter uns und jetzt haben wir ein Highlight gleich kurz danach. Und das Highlight wollen wir auch als Highlight nehmen", sagte Trainer Steffen Baumgart vor dem Pokal-Achtelfinale gegen den Fußball-Rekordmeister am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im Stadion An der Alten Försterei.

"Das ist ein Spiel, da wird es nur darum gehen, da gibt es kein schwarz und weiß, da gibt es keine Grauzone", fuhr der 53-Jährige fort. "Da gibt es auch nichts mehr gutzumachen für beide Mannschaften. Da geht es einfach nur darum, den Kopf hochzunehmen und die bestmögliche Leistung zu bringen."

Baumgart: Bayern werden gelernt haben

Am Samstag hatte sein Team durch zwei späte Gegentore gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim noch verloren. Gegen die Bayern können sich die Berliner aber an die beste Saisonleistung erinnern. Vor weniger als einem Monat gab es ein 2:2 in Köpenick. Es war das erste Saisonspiel, das die Münchner nicht gewinnen konnten.

"Ich glaube, dass die Bayern genauso gut drauf sein werden und sie werden aus dem ersten Spiel, was wir hier hatten, gelernt haben", ist sich Baumgart aber sicher. "Da werden wir wieder sehen müssen, was wir in den Situationen besser machen müssen als vorher."

Am Ende träumen auch die Berliner ein bisschen vom großen Wurf im Pokal. "Alle in diesem Verein haben diesen Wunsch, nicht nur in Berlin zu sein, sondern auch nach Berlin zu fahren, um es mal höflich zu sagen", sagte Baumgart mit Blick auf den berühmten Fan-Gesang über das Finale im Berliner Olympiastadion.