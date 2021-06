Ungarns italienischer Nationaltrainer Marco Rossi hat sich trotz des Ausscheidens in München voller Stolz von der Fußball-EM verabschiedet. "Ich kann jedem sagen, dass er mal gegen diese drei Mannschaften antreten muss. Dass wir da Punkte holen, wir haben zwei Punkte geholt - das hätte mir vorher keiner geglaubt", sagte der 56-Jährige am Mittwochabend nach dem 2:2 gegen Deutschland während der Pressekonferenz.

München

Zuvor hatte Ungarn in der Gruppe F in Heimspielen in Budapest auch gegen Frankreich Remis gespielt (1:1) und gegen Portugal verloren (0:3). "Die Jungs haben etwas erreicht, an das sie sich in vielen Jahren noch erinnern können, und auf das sie stolz sein können", sagte der frühere Profi. "Und unsere Fans werden es genauso so sehen."

