U21 peilt nach 0:4-Niederlage Sieg zum Jahresabschluss an

Die deutsche U21 strebt nach der 0:4-Niederlage in der EM-Qualifikation gegen Polen zum Jahresabschluss am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) einen Sieg an. Gegner ist in Ingolstadt die Auswahl aus San Marino. Die deutsche Mannschaft führt ihre Qualifikationsgruppe auch nach der Niederlage gegen Polen weiter an, San Marino ist ohne Punkt und mit 0:19 Toren Tabellenletzter.

Ingolstadt Für die deutsche U21 ist es der Abschluss eines bewegten Jahres. Im Juni feierte die Mannschaft den EM-Titel. Im September verließ Erfolgstrainer Stefan Kuntz die U21 und wurde Fußball-Nationaltrainer in der Türkei. Für ihn übernahm sein bisheriger Assistent Antonio Di Salvo die U21.