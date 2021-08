Türkgücü, Würzburg und Regensburg im DFB-Pokal-Einsatz

Drei weitere bayerische Fußball-Clubs kämpfen heute um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Dabei gehen die Drittligisten Türkgücü München und Würzburger Kickers als klare Außenseiter in ihre Heimspiele gegen Bundesligisten. Türkgücü tritt um 15.30 Uhr gegen Union Berlin an. "Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass wir ein richtig geiles Spiel abliefern und uns für die nächste Runde qualifizieren", sagte Trainer Petr Ruman.

08. August 2021 - 01:11 Uhr | dpa

Der DFB-Pokal steht am Spielfeldrand. © Matthias Balk/dpa/Archivbild