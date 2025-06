Trotz starker Unwetterwarnung: Nations-League-Spiel in München findet wie geplant statt

Heute werden in Bayern sehr schwere Gewitter erwartet. Was bedeutet das für das Nations-League-Spiel der deutschen Fußballer in München? Die UEFA äußert sich zum Anpfiff.

AZ/dpa | 04. Juni 2025 - 16:14 Uhr

Meteorologen warnen vor heftigen Unwettern in Bayern - und das just am Nations-League-Spieltag. © IMAGO / MIS

München Trotz der Warnung vor schweren Unwettern in Süddeutschland soll das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Portugal heute Abend in München wie geplant stattfinden. Die Europäische Fußball-Union UEFA teilte mit, dass sie die meteorologische Situation zusammen mit den Behörden beobachte. Am Anpfiff des Halbfinales um 21 Uhr (ZDF/DAZN) werde aber vorerst festgehalten. Den Zuschauern in der Allianz Arena wird empfohlen, Regenponchos oder -jacken mitzubringen. Schwere Unwetterwarnung in Bayern zwischen 19 und 21 Uhr In Bayern werden schwere Gewitter mit Hagel, Sturmböen und Starkregen erwartet. Diese sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Nachmittag einsetzen, der Höhepunkt dürfte zwischen 19 und 21 Uhr erreicht werden. Vereinzelt könnten die Hagelkörner dann einen Durchmesser von fünf Zentimetern erreichen, hieß es. Ein DWD-Experte prognostizierte aber, dass die schweren Unwetter womöglich nördlich von München vorbeiziehen.