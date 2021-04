Trotz späten Remis: Würzburger Zweitliga-Abstieg rückt näher

Trotz eines späten Remis ist der Abstieg der Würzburger Kickers aus der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie besiegelt. Lars Dietz rettete den Würzburgern am Freitagabend in der Nachspielzeit nach einem schweren Patzer von KSC-Keeper Marius Gersbeck ein 2:2 (1:2) beim Karlsruher SC. Zuvor hatte Marvin Pieringer (36. Minute) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

23. April 2021 - 20:49 Uhr | dpa

Marco Thiede (unten) vom Karlsruher SC und Arne Feick von den Würzburger Kickers kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa