Trotz Fan-Unterstützung: Nürnberger Nullnummer gegen Aue

Auch mit erstmals wieder 11.089 Fans im Rücken ist dem 1. FC Nürnberg nicht der angestrebte Topstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Beim 0:0 gegen Erzgebirge Aue blieb auch ein Sturmlauf in der zweiten Spielhälfte am Sonntag ohne krönenden Abschluss. Der"Club" drängte vehement, aber auch die von Trainer Robert Klauß gebrachten Joker zündeten am Ende nicht. Aue verteidigte angeführt vom extrem zweikampfstarken Dirk Carlson gut, setzte nach vorne Nadelstiche und verdiente sich so den Punkt.

25. Juli 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Torwart Martin Männel (r) von Aue faustet den Ball neben Manuel Schäffler von Nürnberg. © Timm Schamberger/dpa