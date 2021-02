Trotz Bremen-Vorfreude auf Paderborn konzentrieren

Der SSV Jahn Regensburg will sich in der Vorfreude auf das Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen nicht von der nächsten Liga-Aufgabe ablenken lassen. Nach der 0:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig soll am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ein Erfolg gegen den SC Paderborn her. "Es ist eine gewisse Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel da. Aber wir wissen, was für uns mehr Priorität hat - und das ist die Liga", sagte Stürmer Kaan Caliskaner. Das Pokalspiel folgt dann am kommenden Dienstag.

24. Februar 2021 - 17:01 Uhr | dpa

Kaan Caliskaner von Regensburg (r) mit Trainer Mersad Selimbegovic. © Armin Weigel/dpa