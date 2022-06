Trainingsstart bei Regensburg: "Kämpfen um Klassenerhalt"

Der Urlaub für die Fußball-Profis des SSV Jahn Regensburg ist vorbei. Trainer Mersad Selimbegovic startete mit dem Jahn-Kader am Sonntag vor einigen Zuschauern in die Vorbereitung auf die sechste Spielzeit nacheinander in der 2. Bundesliga. Das Ziel formulierte im Anschluss Steve Breitkreuz. "Wir werden wieder um den Klassenerhalt kämpfen", kündigte der Abwehrspieler an.

12. Juni 2022 - 14:58 Uhr | dpa

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild