Trainer Leitl ärgert Ex-Club Fürth mit Hannover

Trainer Stefan Leitl hat seinem Ex-Club Greuther Fürth das nächste Frust-Erlebnis in der 2. Fußball-Bundesliga verabreicht. Der einstige Aufstiegscoach der Franken konnte an seiner einstigen Wirkungsstätte im Ronhof am Tag der tollen Tore mit Hannover 96 ein 3:1 (2:0) bejubeln.

03. September 2023 - 15:33 Uhr | dpa

Der Fürther Lukas Petkov (r) kämpft mit Muhammed Mehmet Damar (M) von Hannover 96 um den Ball. © Daniel Karmann/dpa