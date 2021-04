Trainer Klauß erwartet gegen Heidenheim "richtiges Brett"

Der 1. FC Nürnberg muss im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf Verteidiger Lukas Mühl verzichten. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler fehlt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Ob Offensivspieler Robin Hack nach seinem Joker-Tor zum 1:0 gegen den FC Erzgebirge Aue schon von Beginn an stürmen kann, ließ Nürnbergs Trainer Robert Klauß am Freitag offen.

23. April 2021 - 14:49 Uhr | dpa

Nürnbergs Trainer Robert Klauß schaut vor Beginn des Spiels nach oben. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa