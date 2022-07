Tour auf der Themse bei 40 Grad: Wie die DFB-Frauen der Hitze trotzen

Die DFB-Frauen trotzen der extremen Hitze in London und nutzen die Zeit für Sightseeing.

London - Temperaturrekord von rund 40 Grad in der englischen Hauptstadt - da möchte wohl jeder lieber im Schatten liegen und faulenzen.

Hitzegerechtes Training

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gab es hitzegerechtes Training vor dem Viertelfinale gegen Österreich (ab 21 Uhr, ARD, DAZN) vorzubereiten. "Wir werden deshalb kurz und knackig trainieren", sagte Co-Trainerin Britta Carlson über die Einheiten am Dienstag und Mittwoch. Verteidigerin Felicitas Rauch empfahl: "Viel trinken ist wichtig. Hat Mama damals auch schon immer gesagt."

Das Freizeitprogramm der Spielerinnen

Auch wichtig: Freizeit zum Entspannen. Die nutzten manche für eine Bootstour auf der Themse, unter ihnen Kapitänin Alex Popp, Verteidigerin Marina Hegering und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die sich vor der Sonne unter einem schwarzen Schirm versteckte. Für Hegering, die wie die anderen Ausflüglerinnen zahlreiche Selfies und Bilder schossen, war die Tour im EM-Alltag "beeindruckend" und "ein Highlight".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Am Montag hatte Bundestrainerin MVT ihren Spielerinnen frei gegeben. Kapitänin Popp, die gelernte Tierpflegerin ist, sucht animalische Ablenkung, ging in den Zoo. "Wenn Familie und Freunde nicht mehr da sein können, wo kann ich dann am besten abschalten und Akkus aufladen?" schrieb sie. Linda Dallmann postete ein Bild mit ihrem Radl, die meisten Spielerinnen entspannten auf dem Hotelgelände.