Torhüter Leneis wechselt von Augsburg nach Zwickau

Torhüter Benjamin Leneis verlässt den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg und wechselt zu Drittliga-Absteiger FSV Zwickau. Der 24-Jährige, der 2015 in die Augsburger Nachwuchsabteilung kam, wurde noch nicht bei den Profis eingesetzt. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine laut Mitteilung vom Donnerstag Stillschweigen.

Augsburg

"Nach über acht Jahren beim FCA samt einjähriger Leihe nach Magdeburg ist es für mich an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Deshalb bin ich den Verantwortlichen dankbar, dass mir keine Steine in den Weg gelegt wurden und ich nun in Zwickau wieder die Chance habe, regelmäßig im Tor zu stehen", sagte Leneis.

In Zwickau erhält Leneis einen Vertrag bis zum Saisonende plus Option auf eine weitere Zeit. "Benjamin Leneis zählt zu unseren Eigengewächsen und hat sich während seiner Zeit beim FCA immer fair verhalten. Nachdem der Vertrag im Sommer 2024 ausgelaufen wäre, haben wir nach einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung gesucht und diese nun gefunden". Für seine sportliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter.