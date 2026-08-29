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Torflut in Cottbus: Fürth feiert ersten Saisonsieg

Cottbus schnürt Fürth in den ersten 30 Minuten ein. Doch zwei Tore kurz vor und nach der Pause bringen die Gäste auf den Weg zum Sieg.
dpa |
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Energie Cottbus beherrschte Fürth nur in der ersten halben Stunde.
Energie Cottbus beherrschte Fürth nur in der ersten halben Stunde. © Frank Hammerschmidt/dpa

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren ersten Sieg in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Beim 4:3 (1:1) bei Energie Cottbus sorgte ein Doppelschlag durch Felix Klaus (45.+3/Foulelfmeter) und ein Eigentor von Fousseny Doumbia (46.) für die Wende. Ole Pohlmann (71.) und erneut Klaus zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit stellten den Sieg sicher.

Vor 13.171 Zuschauern hatte Lucas Copado die Gastgeber bereits nach sechs Minuten in Führung gebracht. Der zur Halbzeit eingewechselte Tolcay Cigerci konnte noch einmal zum 2:2 ausgleichen (70.), doch im Gegenzug brachte Pohlmann die Gäste wieder in Führung. 

Der überragende Klaus mit seinem insgesamt fünften Saisontreffer sorgte dann für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer durch den von Union Berlin ausgeliehenen Dmytro Bogdanov (90.+4) kam zu spät.

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