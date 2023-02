Teuchert rettet Hannover 96: Remis beim SSV Jahn Regensburg

Hannover 96 hat die vierte Rückrunden-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga nacheinander beim abstiegsbedrohten SSV Jahn Regensburg gerade noch abgewendet. Mit einem herrlichen Volleytreffer aus 16 Metern rettete Cedric Teuchert (88. Minute) den Niedersachsen kurz vor dem Ende ein Remis bei den Oberpfälzern. Die Regensburger verpassten nach ebenfalls drei Niederlagen in Serie beim 1:1 (1:0) am Samstag den ersehnten Befreiungsschlag im Abstiegskampf und sind nun vorerst Tabellenvorletzter.

18. Februar 2023 - 15:26 Uhr | dpa

Hannovers Cedric Teuchert sitzt enttäuscht auf dem Rasen. © Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa