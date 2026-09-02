Ter Stegen: "Tolles Gespräch" mit Neu-Bundestrainer Klopp

Die Frage, welche Rolle Marc-André ter Stegen im Nationalteam künftig einnehmen wird, ist spannend. Der Torhüter berichtet von einem Austausch mit dem neuen Coach Jürgen Klopp.

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist von Jürgen Klopp als neuem Bundestrainer angetan. Es habe bereits einen Austausch mit dem 59-Jährigen gegeben, berichtete der Schlussmann von Ajax Amsterdam. "Es war ein wirklich tolles Gespräch", sagte ter Stegen bei Sky.

Für ihn sei es nun erst mal das Wichtigste, gesund zu bleiben. Er wolle seine Leistung zeigen, erklärte ter Stegen – "so wie es in den letzten Wochen auch der Fall war". Dann werde "sich alles zeigen und fügen", meinte der frühere Bundesliga-Keeper von Borussia Mönchengladbach.

Klopp-Debüt steigt in Amsterdam

Die Frage, welche Rolle ter Stegen unter Klopp einnehmen wird, ist spannend. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer hatte der 34-Jährige aus Verletzungsgründen verpasst. Nach seiner Leihe vom FC Barcelona zu Ajax im August ist er bei den Niederländern aktuell Stammtorhüter. Auch im DFB-Team könnte ter Stegen nun wieder als Nummer eins infrage kommen.

Die Nationalelf startet am 24. September in die Gruppenphase der Nations League – mit einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande in Amsterdam. Eine Woche zuvor wird Klopp den ersten Kader seiner Amtszeit bekanntgeben.

Ter Stegen bedauert Rüdiger-Rücktritt

Nicht mehr mit dabei sein wird dann Verteidiger Antonio Rüdiger. Der 33-Jährige hatte am Dienstag, rund zwei Monate nach dem frühen und blamablen deutschen WM-Aus, das Ende seiner Länderspiel-Karriere verkündet.

"Schade", sagte ter Stegen dazu. "Ich habe ihn immer als wirklich wichtigen Bestandteil der Mannschaft gesehen." Er wünsche dem Profi von Real Madrid nur das Beste. "Es war mir eine Ehre, bei der Nationalmannschaft hinter ihm zu stehen." Rüdiger bestritt seit Mai 2014 insgesamt 86 Länderspiele.