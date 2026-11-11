Ter Stegen sieht keine EM-Garantie trotz Nummer-1-Status

Marc-André ter Stegen hat eine bewegte Torwartkarriere. Mit 34 Jahren scheint seine Zeit im DFB-Tor gekommen. Das Vertrauen des Bundestrainers freut ihn - aber der Ajax-Keeper bleibt vorsichtig.

Herzogenaurach

Marc-André ter Stegen hat auf die Ernennung zur Nummer eins durch Jürgen Klopp mit Freude reagiert. Einen Automatismus, dass er auch bei der EM 2028 im deutschen Tor steht, will der 34-Jährige nach vielen Rückschlägen daraus aber nicht ableiten. "Es tut extrem gut, so ein entgegengebrachtes Vertrauen zu spüren. Das zeigt mir, dass ich, wenn ich fit bin, ein Mehrwert für die Mannschaft bin", sagte der Schlussmann von Ajax Amsterdam in einem Interview der "Sport Bild".

Bundestrainer Klopp hatte ter Stegen vor den abschließenden Partien der Fußball-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Nations League am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Serbien und am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Berlin gegen Holland zum aktuellen Stammtorwart der DFB-Elf erklärt und dies auch mit dessen größerer Erfahrung im Vergleich zu den Konkurrenten begründet.

Mehr Erfahrung als Urbig und Nübel

Ter Stegen wird in Belgrad voraussichtlich sein 46. Länderspiel absolvieren, seine Vertreter Alexander Nübel und Jonas Urbig kommen auf vier beziehungsweise zwei Partien im DFB-Trikot. Gerade Bayern-Torwart Urbig gilt als Mann der Zukunft. Ter Stegen räumte ein, dass er den 23-Jährigen noch kaum persönlich kenne. Bei den ersten Klopp-Länderspielen vor gut fünf Wochen gehörten beide den unterschiedlichen Kadern an.

Beim Viererpack hatte Klopp die Spiele auf seine Torhüter verteilt. Ter Stegen spielte die erste Partie in den Niederlanden (1:1), Nübel stand beim 0:1 gegen Griechenland im Tor, Urbig durfte als einziger zweimal ran, gegen Serbien (2:0) und in Griechenland (0:0). "Ich bin auf jeden Fall gespannt, Jonas besser kennenzulernen und ihn beim Training in Aktion zu sehen", sagte ter Stegen.

Der 34-Jährige sieht seine Erfahrung als Plus. "Wir hatten zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft ja nicht die besten Phasen. Da fordern dann viele schnell, wir müssen neue Spieler bringen, alle Jungen müssen rein. Das finde ich grundsätzlich gut und richtig, aber es werden auch schwierige Momente kommen und dann wird Erfahrung wichtig sein", sagte der aktuelle Team-Oldie im Klopp-Kader.

Immer wieder hinter Neuer

Ter Stegen stand seit seinem DFB-Debüt 2013 konstant im Schatten von Manuel Neuer. In Verletzungspausen vertrat er den Rekordtorwart. Bei Turnieren stand aber immer Neuer im Tor. Besonders bitter sei die Degradierung vor der WM 2018 gewesen, erzählte ter Stegen.

"Die Trainer, die wir bei der Nationalmannschaft hatten, haben sich aber für Manu entschieden. Das muss man respektieren, das muss ich akzeptieren. Das gehört dann halt zum Sport dazu. Muss ich manchmal die Faust in die Tasche machen? Muss ich manchmal fluchen, ohne dass jemand zuhört? Sicherlich. Es gab auch Momente, in denen ich gedacht habe, dass ich da vielleicht die Chance mehr verdient gehabt hätte", sagte der langjährige Torwart des FC Barcelona.

Noch keine EM-Gedanken

Nach Neuers erstem DFB-Rücktritt 2024 schien die Zeit für ter Stegen gekommen, doch viele Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück und kosteten ihn auch die Teilnahme an der WM in diesem Sommer, bei der wieder Neuer im Tor stand.

Deshalb will sich ter Stegen jetzt auf den Moment fokussieren und noch nicht an die EM 2028 denken. "Das hat mich die Vergangenheit gelehrt. Ich will jetzt nicht darüber nachdenken, was in zwei Jahren ist", sagte ter Stegen.