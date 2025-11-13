AZ-Plus

Tahs Tipp für El Mala und Ouédraogo: "Bei sich bleiben"

Social Media und öffentlicher Hype: Auf berühmte junge Fußballer prasselt viel ein. Ein erfahrener Nationalspieler sagt, worauf zwei Teenager im DFB-Team achten sollten.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Jonathan Tah hat über besondere Herausforderungen für zwei junge Nationalteamkollegen gesprochen.
Jonathan Tah hat über besondere Herausforderungen für zwei junge Nationalteamkollegen gesprochen. © Julian Stratenschulte/dpa
Wolfsburg

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah sieht unter anderem mit Blick auf Social Media Gefahren für jüngere Spieler wie die Nationalmannschaftsneulinge Said El Mala und Assan Ouédraogo. Es sei wichtig, "sie einfach auch zu schützen und so ein bisschen ihnen beizubringen, dass sie bei sich bleiben sollen", sagte Tah.

Der 29-Jährige erklärte, die jungen Spieler sollten sich nicht zu sehr auf das konzentrieren, "was außen rum über sie gesagt wird. Weil, wenn du dich zu viel auf den Hype fokussierst, dann fokussierst du dich in schweren Momenten auch auf das, was von außen kommt und dann zieht dich das auch wieder runter." Tah ergänzte: "Da ist es wichtig, ein gutes Umfeld zu haben, ein stabiles Umfeld und einfach bei sich zu bleiben."

Der 19 Jahre alte El Mala vom 1. FC Köln und der gleich alte Ouédraogo von RB Leipzig könnten im WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg ihr Debüt für die DFB-Elf geben.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.