Tag für Fürth: Nach 4:2 in Paderborn mindestens Dritter

Die SpVgg Greuther Fürth klopft nach einem perfekt verlaufenen Spieltag ans Tor zur Fußball-Bundesliga. Die Franken gewannen am Sonntag einen rasanten Offensiv-Schlagabtausch beim SC Paderborn mit 4:2 (2:2) und haben dank der nächsten HSV-Pleite in der 2. Liga mindestens Platz drei sicher. Der Gegner in der Relegation hieße aktuell Werder Bremen, das in der Bundesliga Drittletzter ist.

16. Mai 2021 - 17:59 Uhr | dpa

Havard Nielsen jubelt. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild