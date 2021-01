"Strukturelle Verletzung": Gladbach ohne Lazaro gegen FCB

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Top-Duell mit dem FC Bayern München ohne Valentino Lazaro auskommen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt kurz vor dem 1:0-Sieg in Bielefeld am vergangenen Samstag einer muskuläre Verletzung in der Leistengegend."Er wird sicher ausfallen. Wir haben ihn noch mal untersuchen lassen und eine strukturelle Verletzung festgestellt. Das ist sehr schade, weil er einen großen Mehrwert für die Mannschaft hat", sagte Borussias Trainer Marco Rose am Mittwoch.

06. Januar 2021 - 15:01 Uhr | dpa

Mönchengladbachs Valentino Lazaro spielt den Ball. © Tom Weller/dpa/Archivbild