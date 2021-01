Strohdiek will kraftvoll "anpacken": Kickers-Wende?

Nach der großen Winter-Shopping-Tour sehnen sich die Würzburger Kickers nach dem zweiten Saisonsieg. Der fast schon abgeschlagene Tabellenletzte tritt in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr) beim VfL Osnabrück an, der auswärts in dieser Saison deutlich stärker aufspielt als im eigenen Stadion. Ist das womöglich die Chance für das Team von Trainer Bernhard Trares?

08. Januar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Bernhard Trares, Cheftrainer bei den Würzburger Kickers. © Timm Schamberger/dpa/Archivbild