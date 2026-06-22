Statt Fußball-WM: Darum haben Lothar Matthäus und seine Freundin Besseres zu tun

Zwar läuft derzeit die Weltmeisterschaft, aber selbst die Fußball-Legende Lothar Matthäus hat sich das entscheidende Endspiel der Basketball-Bundesliga nicht entgehen lassen.

Auch wenn gerade die Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, hat sich Lothar Matthäus (65) Zeit für eine andere Sportart genommen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Theresa besuchte die deutsche Fußball-Ikone am Sonntag das entscheidende Finalspiel der Basketball-Bundesliga zwischen Alba Berlin und Bayern München.

Im SAP Garden in der bayerischen Landeshauptstadt verfolgten sie das dramatische Finale. Auf Fotos, die die beiden in der Halle zeigen, wirkt das Paar sichtlich gut gelaunt. Das Endergebnis wird dem auch als TV-Experten bekannten Matthäus vermutlich nicht gefallen haben, ist der Ex-Fußballer doch auch eine Legende des FC Bayern.

Unter anderem schon zum Auftakt der Finals waren Matthäus und seine Partnerin zugegen. Im Publikum saß dabei etwa : der verletzte Lennart Karl (18). Dieser sollte zwar bei der WM für Deutschland auflaufen, hatte sich allerdings einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen. Daher kann Karl nicht am Turnier teilnehmen. Für den Verletzten wurde kurz vor Beginn der WM daraufhin Assan Ouédraogo (20) nachnominiert.

Unglaubliches Comeback von Alba Berlin

Im SAP Garden verfolgten alle Anwesenden ein Comeback von Alba Berlin. Die Mannschaft lag zwischenzeitlich mit 20 Punkten zurück. Am Schluss siegte Alba knapp gegen die Basketballabteilung des FC Bayern mit 84:81. Damit konnte sich Berlin den Meistertitel erstmals seit dem Jahr 2022 sichern. Für die Münchner wäre es der dritte Titel in Folge gewesen.