St. Pauli stürmt an die Spitze: 3:2 nach Traumstart

Nach einem Traumstart hat der FC St. Pauli im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga drei wichtige Punkte beim SSV Jahn Regensburg verbucht. Die Hamburger siegten am Samstagabend in einer packenden Partie mit 3:2 (2:0) und stürmten an die Tabellenspitze. Etienne Amenyido (7. Minute), Guido Burgstaller (11./Foulelfmeter) mit Saisontor Nummer 16 und der eingewechselte Daniel-Kofi Kyereh (66.) trafen vor 7605 Zuschauern für St. Pauli.

13. Februar 2022 - 08:15 Uhr | dpa

