SSV vor Finale im Abstiegskampf: "Wissen, was wir können"

Der SSV Jahn Regensburg geht selbstbewusst in die entscheidende Phase des Abstiegskampfes der 2. Fußball-Bundesliga und das Auswärtsspiel beim VfL Bochum. In der Vorbereitung der Partie gegen den Spitzenreiter am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) will Coach Mersad Selimbegovic deshalb auch die Tabellensituation und die Partien der Konkurrenten ausblenden. "Wir wissen, dass wir es selbst in der Hand haben. Wir wissen, was wir können und was wir brauchen", sagte der Trainer der Oberpfälzer am Freitag.

07. Mai 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Trainer Mersad Selimbegovic. © Armin Weigel/dpa/Archivbild