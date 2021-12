SSV Jahn will in der Spitzengruppe bleiben

Der SSV Jahn Regensburg will durch einen Sieg beim 1. FC Heidenheim seinen Platz in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga behaupten. "Am Ende geht es um eins gegen eins. Man setzt sich durch oder man setzt sich nicht durch", sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic zwei Tage vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr). Heidenheim sei eine zweikampfstarke Mannschaft mit "brutaler Kontinuität auf dem Spielfeld und auf der Bank".

03. Dezember 2021 - 12:50 Uhr | dpa

Regensburg Der Jahn ist weiterhin das Überraschungsteam der Saison. Nach 15 Spieltagen stehen die Oberpfälzer auf Regelegationsplatz drei. Heidenheim rangiert im Mittelfeld. Vor allem durch Standards entwickelt der Jahn in dieser Spielzeit immer wieder Torgefahr - zur großen Verwunderung seines Trainers. "Ich habe keine Erklärung dafür. Wir trainieren das ganz normal", sagte Selimbegovic. Verteidiger Jan-Niklas Beste wird den Oberpfälzern am Sonntag fehlen. "Er hat einen kleinen Muskelfaserriss", sagte Selimbegovic. Es gebe jedoch viele Ersatzkandidaten wie Konrad Faber oder Charalambos Makridis. © dpa-infocom, dpa:211203-99-242588/3