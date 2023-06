SpVgg Greuther Fürth mit zweitem Sieg in Vorbereitung

Die SpVgg Greuther Fürth hat auch ihr zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger siegte am Mittwoch mit 7:0 (3:0) beim FC Coburg, der vergangene Saison Meister der Landesliga Nordwest war. Neuzugang Dennis Srbeny, Branimir Hrgota und Nils Seufert erzielten vor der Pause die Tore für das Profi-Team. Nachdem Zorniger vor der zweiten Spielhälfte komplett durchgewechselt hatte, schraubten Armindo Sieb, Denis Pfaffenrot sowie die Neuzugänge Tim Lemperle und Robert Wagner das Ergebnis gegen den Bayernligisten hoch.

28. Juni 2023 - 19:25 Uhr | dpa

Alexander Zorniger, Trainer von Greuther Fürth, lächelt. © Jens Niering/dpa

Fürth Mit einem 6:0 beim 1. FC Herzogenaurach war der Zweitligist in die Testspielphase gestartet. "Die Nähe zu unseren Partnervereinen, mit denen wir insbesondere im Nachwuchs-Bereich eng zusammenarbeiten, ist uns enorm wichtig", sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Vom 7. bis zum 16. Juli sind die Franken in einem Trainingslager in Österreich. Die neue Zweitliga-Saison startet am Wochenende 28. bis 30. Juli.