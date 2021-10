Sportdirektor: Adeyemi spielt Saison in Salzburg zu Ende

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund schließt einen vorzeitigen Wechsel des umworbenen deutschen Jung-Nationalspielers Karim Adeyemi in dieser Spielzeit aus. "Karim wird mit uns die Saison fertig spielen. Das ist ganz klar der Plan in seinem Kopf und auch in unserem", sagte Freund Sky Sport Austria. Stürmer Adeyemi hat beim österreichischen Fußballmeister Red Bull Salzburg noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

25. Oktober 2021 - 15:09 Uhr | dpa

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild