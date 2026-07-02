Spielplan veröffentlicht: Franken-Derby schon am 2. Spieltag

Fürth startet nach dem Fast-Abstieg auswärts gegen St. Pauli, Nürnberg empfängt Dynamo Dresden. Das Derby folgt direkt am zweiten Spieltag.

Das stets umkämpfte Franken-Derby steht schon am zweiten Spieltag auf dem Programm. (Archivbild)

Fürth

Schon am zweiten Spieltag kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga zum Franken-Derby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Dies geht aus den von der Bundesliga (früher Deutsche Fußball Liga) veröffentlichten Spielplänen hervor. Das Nachbarschaftsduell steht am Wochenende vom 14. bis 16. August an. Genau terminiert ist die Begegnung noch nicht.

Eine Woche zuvor starten die Nürnberger mit einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden in die neue Saison. Fürth gastiert nach dem Fast-Abstieg zum Auftakt beim Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli.