"Spieler für große Spiele": Haaland lässt Norwegen träumen

Erling Haaland wird nach seinem Doppelpack zum WM-Auftakt gefeiert. Welches Lob der Stürmer noch zurückweist und warum Zlatan Ibrahimović über "Könige des Dschungels" redet.

Doppel-Torschütze Erling Haaland lässt ganz Norwegen bei der WM-Rückkehr nach 28 Jahren von einem Fußball-Märchen träumen. "Jeder weiß, dass das großartig ist, jeder weiß, dass es ein großer Moment für mich ist und eine große Bühne. Es macht Spaß, aber es ist viel Druck, also machen wir jetzt weiter", kündigte Haaland nach seinem gelungenen WM-Debüt an und schickte gleichzeitig eine Kampfansage an die kommenden Gegner aus dem Senegal und Frankreich.

Nach dem Spiel gab es eine lange Umarmung zwischen Trainer Stale Solbakken und Erling Haaland (r). © Charles Krupa/AP/dpa

Das 4:1 gegen Außenseiter Irak war zwar über weite Strecken glanzlos und offenbarte vor allem in der Defensive große Schwachstellen. Die wichtigste Erkenntnis ist aber, dass Haaland nichts an seiner Form aus der WM-Qualifikation eingebüßt hat und beim Saison-Höhepunkt in Topform ist. "Heute hat man mich mit der gleichen Energie wie während der WM-Qualifikation gesehen. Ich bin stolz auf uns", sagte der Mittelstürmer.

Haaland der weltbeste Stürmer? "Ich bin es nicht"

Mit 16 Toren in 8 Partien hatte der Torjäger von Manchester City die Skandinavier fast im Alleingang zur WM in den USA, Kanada und Mexiko geschossen. Kein Wunder, dass Trainer Stale Solbakken seinen Schützling als weltbesten Stürmer rühmte. Ein Titel, den Haaland noch zurückweist.

"Ich habe nicht die meisten Tore geschossen in dieser Saison. Harry Kane und Kylian Mbappé haben mehr Tore geschossen. Das ist die Realität, ich bin es nicht", stellte der Offensivspieler klar. Zum Duell mit dem Franzosen, der beim 3:1 gegen Senegal ebenfalls zweimal traf, kommt es am 26. Juni.

Die Auszeichnung als "Spieler des Spiels" war für Haaland zweitrangig. Der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund hat größere Ziele vor Augen. "Ich habe vor dem Spiel etwas Druck auf Haaland gemacht. Er hat das gut aufgenommen. Er ist ein Spieler für große Spiele", sagte Solbakken, dessen Team als Geheimfavorit gehandelt wird.

Ibrahimović nimmt Haaland bei den "Königen des Dschungels" auf

Nicht nur die norwegische Presse überschlug sich mit Lob und sprach wie das Nachrichtenportal "VG" von einem "heldenhaften" Auftritt. Auch Fußball-Legende Zlatan Ibrahimović schwärmte beim US-Sender Fox. "Ich muss ihn wohl auf meiner Liste der 'Könige des Dschungels' weiter nach oben setzen. Er kommt Zlatan immer näher."

Solbakken belohnte seine Mannschaft mit zwei freien Tagen. "Sie können trainieren, wenn sie wollen. Sie können aber auch eine Runde Golf spielen. Einige bekommen Besuch von ihren Familien. Wir haben das lange geplant. Es wird gut, eine Pause zu haben", sagte Solbakken.