Spekulationen über Rückkehr von Weinzierl nach Augsburg

Im Umfeld des FC Augsburg wird über Markus Weinzierl (46) im Fall einer möglichen Trennung von Trainer Heiko Herrlich (49) als Nachfolger spekuliert. "Der Name Markus Weinzierl kursierte bereits im Februar im Umfeld des Clubs und hält sich auch nun hartnäckig in der Branche", schrieb das Fachmagazin "Kicker". Die "Augsburger Allgemeine" berichtete am Montag, dass im Umfeld des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten "schon der Name Markus Weinzierl" aufgetaucht sei. Offizielle Stellungnahmen lagen dazu zunächst nicht vor.

26. April 2021 - 10:01 Uhr | dpa

Trainer Markus Weinzierl. © Tom Weller/dpa/Archivbild