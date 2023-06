Spanien nach Sieg gegen Italien im Finale

Spanien steht wieder im Finale der Nations League. Weil ein ehemaliger Bundesligaprofi trifft, geht es am Sonntag gegen Kroatien.

Enschede

Dank des früheren Bundesligaprofis Joselu hat Spanien bei der Nations-League-Endrunde in den Niederlanden zum zweiten Mal nach 2021 das Finale erreicht.

In Enschede setzten sich die Spanier gegen Italien mit 2:1 (1:1) durch. Nachdem Yeremy die Spanier in der dritten Minute in Führung gebracht hatte, sorgte der frühere Dortmunder Ciro Immobile acht Minuten später per Handelfmeter für den Ausgleich. Doch zwei Minuten vor dem Ende staubte Joselu zum Siegtreffer für Spanien ab. Schon im Halbfinale vor zwei Jahren hatte sich Spanien im Halbfinale mit 2:1 gegen Italien durchgesetzt, dann aber im Endspiel gegen Frankreich mit 1:2 verloren.

Die Spanier treffen damit am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) im Finale in Rotterdam auf Kroatien. Der WM-Dritte hatte sich am Mittwoch gegen Gastgeber Niederlande in einem spektakulären Spiel mit 4:2 nach Verlängerung durchgesetzt. Luka Modric und Co. können damit weiter auf den ersten großen Titel hoffen. Für Italien bleibt am Sonntag (15.00 Uhr/DAZN) dagegen nur das bedeutungslose Spiel um Platz drei gegen die Niederlande in Enschede.

Italiens Führung hinfällig

Im Stadion des FC Twente erwischten die Spanier den besseren Start. Bereits in der dritten Minute brachte Yeremy das Team des neuen Trainers Luis de la Fuente nach einem schweren Patzer von Italiens Routiniers Leonardo Bonucci in Führung. Doch die Freude der Spanier, die auf den verletzten Leipziger Dani Olmo verzichten mussten, wehrte nicht lange. Nur acht Minuten später sorgte der Ex-Dortmunder Immobile mit einem verwandelten Handelfmeter für den Ausgleich. Mitte der ersten Halbzeit jubelten die Italiener sogar kurz über die Führung. Der Treffer von Davide Frattesi wurde aber wegen Abseits nicht anerkannt.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie mehr und mehr. Für Spanien hatte der Ex-Dortmunder Mikel Merino die beste Chance zur erneuten Führung (48.). Auf Seiten Italiens scheiterte Fratessi am stark reagierende spanischen Torwart Unai Simón (65.). Alles sah nach Verlängerung aus, doch dann schlug Joselu zu.