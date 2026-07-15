Spanien mit Machtdemonstration ins Finale - Mbappé trauert

Frankreichs Offensiv-Zauber endet am Nationalfeiertag. Spanien spielt souverän wie ein Europameister und steht verdient im Endspiel. Der Nationaltrainer freut sich über den Anruf des Königs.

Arlington

Spaniens WM-Finalisten wurden beim Weg durch das Spalier der Trainer und Betreuer nach einem außergewöhnlichen Sieg bejubelt, Frankreichs Superstar Kylian Mbappé trottete völlig niedergeschlagen vom Rasen. Mit gnadenloser Kontrolle hat der Europameister die französischen Offensiv-Künstler gestoppt und erstmals seit seinem Weltmeistertitel vor 16 Jahren wieder ein WM-Endspiel erreicht. Die Spanier um Lamine Yamal setzten sich im Halbfinale verdient mit 2:0 (1:0) durch und stehen als erstes Team im Endspiel von East Rutherford.

"Jetzt haben wir diesen letzten Schritt gemacht und wollen diesen Titel holen", sagte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente und verriet zu nächtlicher Stunde einen besonderen Gratulanten. "Es macht uns so stolz, dass unser König uns angerufen hat und wir den Leuten in den Straßen so eine Freude bereiten konnten."

Torschütze mit "Gänsehaut"

Mikel Oyarzabal in der 22. Minute per Foulelfmeter und Pedro Porro (58.) erzielten vor 70.176 Zuschauern im überraschend nicht ausverkauften Stadion in Arlington die Tore. "Das hätte ich mir nicht erträumen können", sagte Porro. Man habe das Spiel gegen einen "großartigen Gegner" beherrscht und freue sich auf das Endspiel am Sonntag. "Da bekomme selbst ich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche."

Oyarzabal (Mitte) bejubelte seinen Elfmetertreffer zum 1:0 ausgelassen. © Jessica Tobias/AP/dpa

Die Defensivstärke erwies sich mal wieder als der große Trumpf der Iberer, die im laufenden Turnier erst ein Gegentor zugelassen haben. Ihren Final-Gegner ermitteln Titelverteidiger Argentinien und England mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Atlanta. "Diese Spieler haben es einfach verdient, weil sie Leidenschaft auf den Platz bringen und solidarisch spielen und ein extrem großes Talent haben. Das, was schwer erscheint, haben sie mit Leichtigkeit bewältigt", sagte de la Fuente.

Titeltraum platzt am Nationalfeiertag

Für die überraschend uninspirierten Franzosen endete die Titeljagd just an ihrem Nationalfeiertag. "Die Enttäuschung in der Kabine ist groß", sagte Trainer Didier Deschamps. "Spanien hat heute gezeigt, dass sie auf einem anderen Niveau spielen."

Sie hätten ihr drittes WM-Finale in Serie erreichen können. Stattdessen ging die Erfolgsära von Deschamps als Nationaltrainer mit einem schwachen Auftritt und einer Enttäuschung auf großer Bühne zu Ende, wenngleich noch das Spiel um Platz drei am Samstag in Miami Gardens (23.00 Uhr MESZ/Magenta TV) ansteht.

"Wir haben es versucht, wir sind gescheitert", sagte Deschamps. "Wir müssen eingestehen, dass die Spanier besser waren. Die haben das Spiel kontrolliert." Seine Stars hockten niedergeschlagen auf dem Rasen, einige hielten sich das Trikot vor das Gesicht.

Den Frust der Franzosen um Kylian Mbappé bekam auch Schiedsrichter Iván Barton zu spüren. © Tom Weller/dpa

Der 57-Jährige löste den früheren Bundestrainer Helmut Schön mit seinem 26. Einsatz als WM-Rekordcoach ab. Doch das dürfte kaum ein Trost für Deschamps sein, auf den Berichten nach Zinédine Zidane folgen soll. "Ich möchte mich bei Didier Deschamps dafür bedanken, was er für dieses Team geleistet hat", sagte der frühere Weltmeister Thierry Henry.

Auch Mbappé, der bei diesem Turnier schon acht Tore erzielt hat, konnte das Aus des großen Favoriten nicht verhindern. An der Spitze der ewigen WM-Torjägerliste bleibt der Argentinier Lionel Messi.

Psychospielchen und heiße Vorgeschichten

Frankreich und Spanien, zwei absolute Schwergewichte des Weltfußballs. Viele hatten in der Partie vorab schon ein vorgezogenes Finale dieser WM gesehen - und die Protagonisten muntere Psychospielchen geführt. Spaniens Youngster Lamine Yamal machte den Franzosen eine kleine Kampfansage. Deren Coach Deschamps indes schob die Favoritenrolle liebend gern zum Gegner hinüber.

Dass die Spanier die Franzosen zuletzt gleich zweimal auf großer Bühne besiegt hatten, sorgte für zusätzliche Brisanz. Sowohl im Halbfinale der EM 2024 als auch in jenem der Nations League 2025 hatten die Iberer das bessere Ende für sich. Die Partie in Stuttgart vorigen Sommer war ein epischer Schlagabtausch, nach dem damaligen 5:4 waren die Erwartungen diesmal entsprechend hoch.

Spaniens Kontroll-Plan geht auf

Doch Spaniens Matchplan war so gar nicht auf Spektakel ausgerichtet, sondern auf Kontrolle - und ging komplett auf. Das Team von Trainer de la Fuente hatte phasenweise viel Ballbesitz und ließ die hochkarätige Offensive der Équipe Tricolore die meiste Zeit nicht zur Entfaltung kommen. Die Franzosen leisteten sich allerdings auch ungewöhnlich viele Ungenauigkeiten.

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé setzte Mbappé einmal mit einer herrlichen Flanke in Szene, der Stürmer von Real Madrid stand gegen gleich drei Spanier dann aber auf verlorenem Posten (15.).

Digne übersieht heraneilenden Yamal

Apropos Flanke: Die von Marc Cucurella nach 20 Minuten war eigentlich völlig harmlos, führte letztlich aber zu Spaniens Führung. Frankreichs Verteidiger Lucas Digne sah bei seinem Klärungsversuch den heraneilenden Lamine Yamal nicht und traf den 19-Jährigen am Oberschenkel. Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador entschied zu Recht auf Strafstoß - Oyarzabal verwandelte souverän.

Für den Angreifer war es bereits der fünfte Treffer im laufenden Turnier, für die Franzosen der erste Rückstand - und ihr erstes Gegentor in der K.-o.-Phase dieser WM. Nach 30 Minuten musste dann auch noch ihr Abwehrspieler William Saliba angeschlagen raus und wurde durch den früheren Wolfsburger Maxence Lacroix ersetzt. Es war eine erste Halbzeit zum Vergessen für Les Bleus.

Mit 26 WM-Spielen ist Didier Deschamps Rekord-Trainer. © Tom Weller/dpa

Frankreichs Zauberern fällt nichts ein

"Wir müssen einfach mehr tun", forderte Deschamps in der Pause. Doch es wurde nicht besser aus französischer Sicht. Im Gegenteil. Dem zweimaligen Weltmeister um den diesmal völlig blassen Michael Olise vom FC Bayern München fehlten schlichtweg die Ideen. Spaniens Pedro Porro spielte einen Doppelpass mit dem Ex-Leipziger Dani Olmo und traf zum 2:0 ins rechte Eck.

Yamal legte einen Tag nach seinem Geburtstag sogar noch nach, stand aber im Abseits (61.). Sein Treffer wurde zu Recht aberkannt. Frankreich bemühte sich - vor allem in Person von Mbappé - noch um eine kleine Schlussoffensive. Doch es half alles nichts. Spanien hatte in diesem Halbfinale die volle Kontrolle.