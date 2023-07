Später Salah-Ausgleich: Fürth spielt 4:4 gegen Liverpool

Die SpVgg Greuther Fürth hat gegen den FC Liverpool in einem torreichen Testspiel nur knapp einen Prestigesieg verpasst. Der Fußball-Zweitligist kam am Montag gegen den LFC von Trainer Jürgen Klopp zu einem 4:4 (0:1). Julian Green (49. Minute), Lukas Petkov (67.) und zweimal Armindo Sieb (74./77.) trafen für die Franken in Villingen-Schwenningen, wo die Partie auf Wunsch der Gäste ohne Zuschauer ausgetragen wurde. Mohamed Salah (89.) sorgte spät für den Ausgleich, zuvor hatten Luís Diaz (21. Minute) und zweimal Darwin Núñez (50./59.) für den Premier-League-Club getroffen.

24. Juli 2023 - 15:49 Uhr | dpa

Der Fürther Julian Green spielt den Ball. © Daniel Karmann/dpa