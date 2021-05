Solskjaers Plan: Villarreal schlagen und dann City angreifen

Viermal schied Manchester United zuletzt in Halbfinals aus. Am Mittwoch soll im Europa-League-Endspiel endlich der erste Titel seit 2017 her. Für den Gegner ist es eine "historische Chance".

25. Mai 2021 - 10:41 Uhr | Von Thomas Eßer, dpa

Trainer Ole Gunnar Solskjaer will mit Manchester United die Europa League gewinnen. © Peter Powell/PA Wire/dpa