Siuuu, Löwe, Spaltung: Cristiano Ronaldo von A bis Z

Cristiano Ronaldo ist einer der besten Fußballer der Welt (gewesen). Vor der WM sorgte ein Interviewdes Portugiesen für Aufsehen - und das endgültige Zerwürfnis mit Manchester United. CR7 von A bis Z.

Man stelle sich vor, ein Spieler wird in den WM-Kader eingeladen - und statt über den Höhepunkt der Karriere zu sprechen, fragen ihn die Reporter alle nur zu einer Telenovela.

So ist das gerade bei den Portugiesen. Alle reden nur über Cristiano Ronaldo und seinen Krach mit dem inzwischen Ex-Klub Manchester United. So sehr, dass der Stürmer-Star öffentlich bat, die Spieler nur zum Turnier zu befragen. Portugal startet am Donnerstag um 17 Uhr gegen Ghana in die WM.

Die AZ stellt die Stars der Fußball-WM in Katar von A bis Z. Heute: Cristiano Ronaldo.

Was Cristiano Ronaldo mag: Georgina, Autos, Bestform. Was er nicht mag: das aktuelle Manchester United. © IMAGO/NurPhoto

A wie Abermillionen bis F wie Fuchal

Abermillionen: 115 Millionen Dollar pro Jahr verdient Ronaldo laut Forbes (Fußball, Sponsoring, eigene Firmen). Damit ist er hinter Lionel Messi und Basketballer LeBron James Nummer drei im Ranking der bestverdienenden Sportler. Durch sein Aus in Manchester soll er rund 16 Millionen verloren haben. Für den Wechsel zu United schlug er eine Mega-Offerte aus Saudi-Arabien aus.

Bewährungsstrafe: Wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen (5,7 Mio. Euro) zu knapp zweijähriger Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Crash: Ronaldo liebt - wie viele Sportstars - schnelle Autos. 2009 fuhr er einen Ferrari in einem Tunnel zu Schrott.

Diät: Er isst sechsmal am Tag, kleinere Portionen, viel Fisch. Ernährt sich gesund. Körperfett: sieben Prozent. Manchmal gibt er dem Gelüst nach, dann gibt's einen Hamburger. "Das ist auch gut, wenn man das manchmal macht."

Ehrgeiz: Ronaldo ist ein Besessener, trainiert wie verrückt (viermal die Woche mehr als 200 Sit-ups). Schon als Kind konnte er es nicht ertragen, zu verlieren. Er bekam deswegen in den Kinderligen den Spottnamen "Weinendes Baby".

Funchal: Ronaldo stammt von der Atlantikinsel Madeira, ging jedoch mit zwölf Jahren aufs Festland zu Sporting Lissabon. Anfangs weinte er vor Heimweh, wurde wegen seines Dialekts verspottet, biss sich durch. Im Hauptort Funchal steht eine Statue des großen Helden der Heimat.

G wie Gucci bis N wie Nickerchen

Gucci: Manche finden im Luxusmode-Geschäft das Shirt des Sommers, Ronaldo hatte viel mehr Glück: Er fand seine Frau fürs Leben - Georgina Rodríguez, ein Model, das in der Edel-Boutique arbeitete.

Haartransplantation: CR7 hat sein Geld unter anderem in Haar-Kliniken angelegt.

Instagram: 493 Millionen Follower - mehr hat nur der Kanal des Social Networks. Ronaldo ist längst eine Super-Marke.

Jubelpose: Die "Siuuu"-Geste zur Torfeier hat es längst ins Allgemeinwissen geschafft.

Karossen: Von Bugatti über Ferrari bis zu Mercedes - Ronaldo soll Luxusautos im Wert von 20 Millionen Euro besitzen. Vor seiner Villa in England soll aber eine 30er-Zone-eingeführt werden.

Löwe: "Sogar Löwen werden alt und kommen an einen Punkt, an dem sie sich nicht mal selbst ernähren können", sagte United-Trainer Erik ten Hag. Eine Botschaft an den alternden Ronaldo. . .

Messi: Ewiger Rivale um den Ruf des Besten.

Nickerchen: Ronaldo macht mehrere pro Tag, geht früh schlafen. Alles für die Form.

O wie offene Rechnung bis U wie Unglück

Offene Rechnung: Ist noch nie Weltmeister geworden. Immerhin: Messi auch nicht.

Portugal: Mit 115 Länderspieltoren übernahm Ronaldo den Weltrekord. Er führte sein Land zum EM-Titel.

Quinta da Marinha: Dort, nahe Lissabon, baut Ronaldo gerade ein neues Haus, das teuerste in Portugal: 2720 qm groß, viel Schnickschnack, Gesamtinvestition: 20 Millionen.

Ritter: Unter anderem Großoffizier des Ritterordens des Infanten Dom Henrique.

Sex: In jungen Jahren vergnügte er sich angeblich mit Luxus-Prostituierten, später fand er für fünf Jahre mit dem Model Irina Shayk sein Glück. Inzwischen ist er fünf Jahre mit Georgina zusammen.

Tore: Um die 700 Treffer im Klubbetrieb. Zum Vergleich: Ex-Bayern-Knipser Robert Lewandowski (Drohfaust gen Mexikos Memo Ochoa) hat nun um die 600 Mal geknipst.

Unglück: Georgina und Cristiano erwarteten im April Nachwuchs, doch ein Zwilling verstarb vor der Geburt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Ronaldo hat insgesamt fünf Kinder. Wer die Mutter des ersten Kindes Cristiano Jr. ist, wissen nur die Eltern.

V wie (Alkohol-)Verzicht bis Z wie Zerwürfnis

Verzicht: Trinkt seit 2004 keinen Alkohol mehr.

Weltfußballer: Fünf Mal gewann CR7 den "Ballon d'Or" bereits - genau so oft wie die Champions League.

X-Faktor: Anders als Messi stellt er sein Privatleben dar, zeigt sich mit Stars wie Football-Ikone Tom Brady.

Yacht: Urlaubt gern auf Luxusschiffen. Hat eine Yacht (Wert: 7 Millionen Euro).

Zerwürfnis: Die Rückkehr nach Manchester wurde zum Desaster. Mit einem Interview, in dem CR7 schwere Vorwürfe erhob und Respekt seitens des Klubs und Mitspielern einforderte, zerschnitt er direkt vor der WM das dünne Band endgültig. Eine große Karriere am Abgrund. CR7 auf Klubsuche - und die United-Eigner erwägen den Klubverkauf.