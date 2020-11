Singh fehlt Nürnberg mehrere Wochen aus persönlichen Gründen

Der 1. FC Nürnberg muss in den kommenden drei Wochen auf Mittelfeldspieler Sarpreet Singh verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, sind persönliche Gründe beim 21-Jährigen ausschlaggebend. Singh reist in seine Heimat Neuseeland. Damit fehlt die Leihgabe des FC Bayern München nach der Länderspielpause in den anschließenden Spielen den gegen VfL Osnabrück und die SpVgg Greuther Fürth.

08. November 2020 - 11:01 Uhr | dpa

Nürnbergs Sarpreet Singh. © Nicolas Armer/dpa/Archivbild