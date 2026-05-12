Siebert pfeift Champions-League-Finale

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert wird beim Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal auf dem Platz stehen. Für den 42-Jährigen ist es das größte Spiel in diesem Jahr.

Nyon

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert leitet das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. Das teilte die UEFA mit. Der 42-Jährige war in der laufenden Champions-League-Saison bei neun Partien im Einsatz, darunter im Viertelfinal-Hinspiel zwischen Sporting Lissabon und Arsenal sowie beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid. Jetzt darf Siebert nach dem Halbfinal-Aus des letzten deutschen Vertreters FC Bayern auch das Endspiel am Samstag, 30. Mai, in Budapest pfeifen (18.00 Uhr/ZDF).

Erst vier deutsche Referees leiteten Finale der Champions League

Bislang haben erst vier deutsche Unparteiische ein Endspiel der Champions League geleitet: Hellmut Krug (1998), Markus Merk (2003), Herbert Fandel (2007) und zuletzt Felix Brych (2017). An den Seitenlinien wird Siebert von seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn unterstützt. Vierter Offizieller ist der Schweizer Sandro Schärer. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Robert Schröder.