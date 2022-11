Selimbegovic an Grippe erkrankt

Der erkrankte Trainer Mersad Selimbegovic könnte dem SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga an der Seitenlinie gegen den Hamburger SV fehlen. "Mersad ist krank und liegt mit einer Grippe im Bett, deshalb kann er leider nicht kommen. Wir hoffen alle, dass er schnell wieder fit wird und es ihm besser geht", berichtete Assistenztrainer Sebastian Dreier, der Selimbegovic am Freitag bei der Pressekonferenz vor der Partie vertrat.

04. November 2022 - 12:30 Uhr | dpa

Trainer Mersad Selimbegovic von Regensburg steht vor dem Spiel im Stadion. © Armin Weigel/dpa/Archivbild