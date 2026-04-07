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Schweinfurts Abstieg aus 3. Liga besiegelt

Im Frühjahr 2025 kehrt Schweinfurt nach mehr als zwei Dekaden in den Profifußball zurück. In der 3. Liga aber sind die Unterfranken klar unterlegen. Nun ist der Abstieg schon früh perfekt.
dpa |
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Der 1. FC Schweinfurt 05 steht als Absteiger aus der 3. Liga fest. (Symbolbild)
Der 1. FC Schweinfurt 05 steht als Absteiger aus der 3. Liga fest. (Symbolbild) © Gregor Fischer/dpa
Schweinfurt

Der 1. FC Schweinfurt 05 steigt nach nur einem Jahr wieder aus der 3. Liga ab. Die Fußballer aus Unterfranken unterlagen daheim dem Aufstiegsanwärter Rot-Weiss Essen mit 1:3 (0:2) und können sich damit nicht mehr vor dem Gang in die Regionalliga retten. Schweinfurt hatte als Tabellenschlusslicht bereits seit Wochen einen großen Rückstand - nun steht der Abstieg bei noch sechs ausstehenden Spieltagen auch rechnerisch fest. 19 Punkte beträgt der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Die Schweinfurter waren im vorigen Frühjahr aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga aufgestiegen und nach 23 Jahren in den Profifußball zurückgekehrt. In der laufenden Spielzeit aber waren die "Schnüdel" dann ihren Gegnern meist klar unterlegen und hatten den schwächsten Angriff sowie die anfälligste Abwehr.

Ex-Bundesligaprofi Jones gelingt Aufholjagd nicht

Im Februar wurde Aufstiegstrainer Victor Kleinhenz durch den früheren Bundesligaprofi Jermaine Jones ersetzt. Der Amerikaner blieb danach zwar im heimischen Stadion zunächst dreimal ungeschlagen, verlor aber alle vier Auswärtsspiele und konnte damit keine Aufholjagd mehr starten. Im Duell mit Essen endete nun auch noch die Heimserie unter Jones.

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