Schweinfurt: Havelse-Sieg im ersten Drittliga-Aufstiegsspiel

Der TSV Havelse hat nach einem Last-Minute-Sieg in der Relegation beste Chancen auf den Aufstieg in 3. Liga. Die Niedersachsen gewannen am Samstag das Hinspiel beim unterfränkischen Fußball-Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 durch ein Tor in der vierten Minuten der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Kapitän Tobias Fölster, dessen Freistoß Schweinfurts Torhüter Luis Zwick durch die Finger glitt. Am nächsten Samstag (13.00 Uhr) steht in Havelse bei Hannover das Rückspiel an.

12. Juni 2021 - 15:59 Uhr | dpa

