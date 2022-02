Schultz vor Jahn-Gastspiel: "Kein Trübsal blasen"

Trainer Timo Schultz kann trotz der zuletzt fünf sieglosen Spiele in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga keinen Stimmungsabfall bei seinem FC St. Pauli feststellen. "Wir stehen auf dem zweiten Tabellenplatz nach dem 21. Spieltag. Nur weil wir eine Phase haben, in der es ergebnistechnisch nicht so läuft, werden wir hier kein Trübsal blasen", sagte der 44-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt.

10. Februar 2022 - 11:36 Uhr | dpa

St. Paulis Trainer Timo Schultz gibt vor einem Spiel ein Interview. © Christian Charisius/dpa/Archivbild