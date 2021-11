Schuberts Plan für den Klassenerhalt mit Ingolstadt

Trainer André Schubert von Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat ein festes Saison-Ziel. "Am Ende brauchen wir 35 plus X Punkte", sagte der FCI-Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC. Denn diese Marke sei wahrscheinlich gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt.

19. November 2021 - 15:28 Uhr | dpa