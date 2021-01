Schon wieder verletzt: Füllkrug fehlt Werder gegen Augsburg

Werder Bremen muss im Heimspiel gegen den FC Augsburg an diesem Samstag auf Stürmer Niclas Füllkrug verzichten. Der 27-Jährige verletzte sich in einem Zweikampf im Abschlusstraining am Sprunggelenk, wie der norddeutsche Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Über die Schwere der Verletzung des früheren Nürnbergers sollen weitere Untersuchungen am Wochenende Aufschluss bringen.

15. Januar 2021 - 17:19 Uhr | dpa

Werders Niclas Füllkrug geht über den Platz. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen "Es tut mir unglaublich leid für Niclas, gerade weil er sich wieder ran gekämpft hat", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. "Wir hoffen, dass er nicht zu lange ausfallen wird. Wir werden gegen Augsburg - auch für Niclas - alles reinhauen, um das Spiel zu gewinnen." Füllkrug war nach einer längeren Verletzungspause zuletzt erst wieder über Kurzeinsätze an die Mannschaft herangeführt worden.