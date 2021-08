Schmales Programm beim Start in den DFB-Pokal

Eigentlich sollten die Bayern zum Pokal-Auftakt die Zugnummer werden, doch wegen der Corona-Fälle beim Gegner Bremer SV findet die Partie erst am 25. August statt. So gibt es heute nur zwei Spiele beim Start in die erste Runde.

06. August 2021 - 05:38 Uhr | dpa

Zum Auftakt in den DFB-Pokal gibt es nur ein Rumpfprogramm mit zwei Spielen. © Arne Dedert/dpa