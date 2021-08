Schindler trifft per Kopf: Nürnberg mit erstem Zweitligasieg

Neuzugang Christopher Schindler hat dem 1. FC Nürnberg zum ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verholfen. Im Duell der Traditionsvereine gegen Fortuna Düsseldorf war der frühere Premier-League-Profi bei seinem Zweitligadebüt für die Franken mit einem Kopfball in der 58. Minute zur wegweisenden Führung erfolgreich. Dank des 2:0 (0:0) am Samstag vor 12 361 Zuschauern überholten die entschlosseneren Nürnberger die Gäste in der Tabelle und kletterten mit nun fünf Punkten nach oben.

14. August 2021 - 15:50 Uhr | dpa

Nürnbergs Christopher Schindler (l) freut sich über seinen Treffer zum 1:0. © Löb Daniel/dpa